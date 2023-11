'Fredberg haalt slag thuis: Anderlecht leidt de dans voor speler die ook op radar Gent, Genk, Standard en Club Brugge staat'

Jesper Fredberg heeft niet zoveel werk de komende wintermercato. De enige positie waar hij absoluut een versterking wil vinden, is in de verdediging te situeren. Daarvoor is ook een profiel opgesteld.

Anderlecht zoekt een jonge centrale verdediger, die zowel Vertonghen als Debast kan vervangen als zij eens geschorst of geblesseerd zijn. Liefst zelfs eentje die ook nog kan invallen als rechtsachter als het nodig is. Dat zijn veel eisen, maar er is al een speler die aan al die vereisten voldoet op de radar. Nathaniel Adjei is een valabele optie, al zal de jonge Ghanees wel drie tot vier miljoen euro moeten kosten volgens Zweedse media. Anderlecht leidt de dans Er is veel buitenlandse interesse van onder meer Rangers, Celtic, Bologna en Leeds United. En in ons land zijn er liefst vijf geïnteresseerden. Genk, Gent, Standard en Club Brugge zijn naast RSC Anderlecht ook aan het azen op de jonge verdediger. Toch zou paars-wit volgens Ghanese bronnen op dit moment de dans aan het leiden zijn in de strijd om de handtekening van de jonge verdediger. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...