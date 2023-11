Antwerp neemt ingrijpende beslissing voor spelersgroep

Antwerp nam een ingrijpende beslissing voor zijn spelersgroep. Dat nieuws kwam maandag naar buiten.

Zo heeft Antwerp beslist om verrassend genoeg niet op winterstage te gaan in het buitenland. Afgelopen jaar verbleven de troepen van Mark Van Bommel in Dubai, dit jaar zal het bij Antwerpen blijven. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Er werd wel bekeken of er een goede stageplaats te vinden was. De club keek dan ook naar data, vluchten en ook het prijskaartje, waarna besloten werd om toch maar in België te blijven.

Ook werd overwogen om een week naar Tubize af te zakken, waar het oefencomplex van de Rode Duivels is. Hier zal echter niets van in huis komen. Zo zal de Great Old gewoon op de Bosuil blijven trainen. Ze kunnen zich in ieder geval voorbereiden op het koude weer.