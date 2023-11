Anderlecht mist mogelijk drie cruciale spelers voor duel tegen Westerlo

Anderlecht moet komende vrijdag al aan de slag in het Kuipje van Westerlo. Niet veel tijd om te rusten dus voor de mannen van Brian Riemer. Voor een paar jongens zal het krap worden.

Anderlecht heeft wel een paar spelers die onzeker zijn voor het duel tegen Westerlo. Kasper Dolberg kreeg tegen RWDM een tik tegen de enkel. Er is geen grote schade, maar de enkel was gisteren nog wat gezwollen en deed nog pijn. In ieder geval gaan ze geen risico's met hem nemen als hij niet 100 procent fit is.

Ook Thorgan Hazard had een lichte blessure waarmee hij afgelopen weekend niet kon spelen. De knie doet wat pijn en dus neemt Anderlecht ook met hem geen risico. Ook voor hem is het nog afwachten of hij deze week voluit kan meetrainen.

En dan is er nog Francis Amuzu. De man die soms wel gemist werd om het met zijn snelheid allemaal wat makkelijiker te maken. Ook voor hem wordt het nipt om Westerlo te halen.