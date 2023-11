'Avila krijgt dubbel slecht nieuws te horen bij Ajax Amsterdam'

Gaston Avila werd afgelopen zomer door Ajax weggeplukt bij Antwerp. De Nederlanders betaalden 12,5 miljoen euro voor hem.

Ajax kwam dit seizoen in heel moeilijke papieren op sportief vlak. De club stond zelfs eventjes op de laatste plaats in de Eredivisie. De oorzaak wordt vooral gezocht in een aantal stevige miskopen van de al ontslagen Sven Mislintat afgelopen zomer.

Onder hen ook Gaston Avila, waarvoor Ajax maar liefst 12,5 miljoen euro neertelde aan landskampioen Royal Antwerp FC. Volgens clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad moet de Argentijn deze winter al weer vertrekken. Dubbel slecht nieuws is dat, want hij werd ook al doorverwezen naar Jong Ajax.

“Hij heeft sinds de trainerswissel nog geen seconde gespeeld”, klinkt het in de voetbalpodcast van de Nederlandse krant. “Gezien zijn leeftijd kan hij nog voor Jong Ajax uitkomen, dus vandaar dat Ajax heeft besloten om hem mee te laten doen tegen Helmond Sport (4-1). Om nog iets van ritme te houden.”

De conclusie is dan ook duidelijk. “We gaan richting de winter en als er één aankoop in aanmerking komt voor een transfer, is dat Gaston Avila wel. Als je ziet hoe Jorrel Hato zich zich daar aan het ontwikkelen is, dan ben je als Avila zijnde wel gezien.”