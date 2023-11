Ronny Deila krijgt helemaal gelijk, RSC Anderlecht en KAA Gent moeten heel wat inleveren

De Jupiler Pro League is voor de helft gespeeld. Hoogtijd om er enkele opvallende statistieken bij te halen.

Op basis van alle data die over de Jupiler Pro League beschikbaar is, kan men het klassement maken volgens de ‘expected points’. Dat is het aantal punten dat een ploeg tot nu toe verdiend zou hebben op basis van alle gegevens die beschikbaar zijn.

Union SG blijft nog altijd leider, met 33,5 punten. In werkelijkheid heeft de ploeg van Alexander Blessin er anderhalf meer, 35 dus.

Club Brugge zou op basis van alle data normaal recht hebben op 28 punten en tweede zijn in de rangschikking, maar de realiteit is anders. Blauwzwart heeft er vijf minder. Ronny Deila heeft dus gelijk, dat zijn ploeg meer verdiend had.

In de klassering staat Anderlecht op een tweede plaats, met 31 punten, maar volgens de data van de Jupiler Pro League zou het pas zesde zijn met 23,1 punten.

KAA Gent staat ‘in het echt’ dan weer op de derde plaats, maar op basis van de data vallen de troepen van Hein Vanhaezebrouck zelfs naast de top zes.

Dit is de top zes volgens de verwachte punten, volgens alle data:

1. Union 33,5 punten

2. Club Brugge 28

3. Genk 27,9

4. Antwerp 26,5

5. Cercle Brugge 26,4

6. Anderlecht 23,1