Vanhaezebrouck maakt de balans op: "Nog geen ploeg tegengekomen van 'wow', maar ..."

KAA Gent draait halfweg het seizoen met 28 op 45 op een derde plaats. Het zit bovendien nog in de Beker van België en kan tegen Zorya Luhansk de weg naar de Europese lente openbreken. Hoe schat Hein Vanhaezebrouck de eerste seizoenshelft in?

KAA Gent speelde op de slotspeeldag van de heenronde gelijk tegen Union SG. Daardoor blijft de kloof met de leider zeven punten halfweg de competitie, maar er zijn natuurlijk ook nog play-offs met zes ploegen na de reguliere competitie.

"We hadden natuurlijk liever gedraaid met dertig punten", beseft Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse halfweg het seizoen. Maar met 28 op 45 wil hij ook niet klagen, ook niet na een 2 op 6 tegen Anderlecht en Union SG.

© photonews

"Te veel punten laten liggen met de gelijke spelen tegen de topclubs? Neen, ik denk dat we halfweg de competitie mogen zeggen dat we vooral te veel punten laten liggen in gelijke spelen tegen de zogezegd mindere ploegen."

"Doe er daar een viertal punten bij en dan hadden we meer tevreden kunnen zijn met de gelijke spelen tegen Anderlecht, Genk en Union", is Vanhaezebrouck duidelijk. En ondertussen zijn er nog andere doelen natuurlijk.

Sterktes en zwaktes

"Donderdag gaan we ons proberen kwalificeren voor de knockoutfase van de Conference League, daarna willen we ook in de Beker doorgaan. Dat zal een moeilijke wedstrijd worden op bezoek bij STVV en de maan december wordt druk."

Vanhaezebrouck vindt het niveau van Gent zeker niet slecht, maar ziet ook de minpunten: "We zijn nog geen ploeg tegengekomen van “wow, die kunnen we niet aan”. Maar de andere ploegen hebben dat ook tegen ons, dat gevoel. We hebben onze sterktes, maar ook onze zwaktes."