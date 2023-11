Youri Tielemans laat zich uit over zijn transfer naar Aston Villa

Youri Tielemans maakte afgelopen zomer de overstap van Leicester City naar Aston Villa. Hij leek even op een zijspoor beland te zijn, maar het gaat tegenwoordig een pak beter.

Youri Tielemans heeft lang moeten wachten op die extra speeltijd. "Ik heb inderdaad geduld moeten uitoefenen", begint hij bij Sporza. "Maar ik ben nog altijd dezelfde mens, dezelfde speler."

"Ik heb heel veel met de trainer overlegd. Ik moest mij aanpassen aan zijn systeem. De nadruk ligt heel erg op balbezit. Maar het gaat goed. De voorbije weken waren heel goed, daar ben ik tevreden over. Die lijn wil ik doortrekken", gaat hij verder.

De Rode Duivel is ervan overtuigd dat hij absoluut de juiste keuze heeft gemaakt met zijn transfer. "Ik had in de zomer het gevoel dat Villa naar de top in Engeland aan het groeien was. Dat is nu ook aan het gebeuren en het bewijst dat ik de juiste keuze heb gemaakt."