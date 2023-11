Dit is het bilan van Vincent Mannaert bij Club Brugge: ongeziene bedragen voor JPL en het begon met... Bacca

Vincent Mannaert houdt er na dit seizoen mee op bij Club Brugge. Dan zal hij 13 jaar aan het roer gestaan hebben bij blauw-zwart en in die tijd heeft hij Club financieel een pak slagkrachtiger gemaakt. Een overzicht van zijn transfers.

Weet u wie de eerste speler was die bij Club voor 10 miljoen euro verkocht werd? Nee? Wel, dat was Carlos Bacca in 2013. Daarna volgden er nog een heel rijtje toptransfers, allemaal op het conto van Mannaert te schrijven. Hij is een pitbull aan de onderhandelingstafel en wist dikwijls het onderste uit de kan te halen.

Transfers van meer dan 10 miljoen

Charles De Ketelaere AC Milan 36,50 mln. € Wesley Morae Aston Villa 25,00 mln. € Odilon Kossounou B. Leverkusen 23,00 mln. € Abakar Sylla R. Strasbourg 20,00 mln. € Krépin Diatta Monaco 16,70 mln. € Arnaut Danjuma Bournemouth 16,46 mln. € Loïs Openda Lens 15,39 mln. € José Izquierdo Brighton 14,50 mln. € Noa Lang PSV 12,50 mln. € Stanley Nsoki TSG Hoffenheim 12,00 mln. € Marvelous Nakamba 12 mln. €

Mannaert cumuleerde met alle uitgaande transfers die hij deed maar liefst 360,66 miljoen euro inkomsten voor de club. Enkel Anderlecht doet in die periode beter met 378,2 miljoen euro aan verkochte spelers. Met die bemerking dat Club geen cultuur had van grote uitgaande transfers vooraleer Mannaert aankwam. De eerste jaren waren dan ook bescheiden.

Daarnaast gaf hij ook veel geld uit aan nieuwe spelers. Een groot deel van de transferinkomsten werden telkens geïnvesteerd. Je moet er geld insteken als je er geld wil uithalen, was het devies van hem en de doorwinterde zakenman Bart Verhaeghe.

Nog nooit in de geschiedenis van het Belgisch voetbal werden er zulke bedragen uitgegeven voor spelers. Niet allemaal brachten ze echter wat er van hen verwacht werd. Denk maar aan de 17 miljoen voor Yaremchuk of de 9 miljoen voor Sowah. De investeringen in Mignolet, Nsoki en Skov Olsen brachten natuurlijk wel al op.

Recordaankopen

Roman Yaremchuk Benfica 17,00 mln. € Raphael Onyedika FC Midtjylland 9,50 mln. € Kamal Sowah Leicester U21 9,00 mln. € David Okereke Spezia Calcio 8,16 mln. € Igor Thiago Ludogorets 7,90 mln. € Hugo Vetlesen Bodø/Glimt 7,75 mln. € Simon Mignolet Liverpool 7,00 mln. € Casper Nielsen Union SG 7,00 mln. € Stanley Nsoki OGC Nice 6,50 mln. € Andreas Skov Olsen FC Bologna 6,40 mln. €

In totaal werd er 285,78 miljoen gespendeerd aan nieuwe spelers. Wat een winst van om en bij de 75 miljoen euro betekende over zijn 13 jaar aan het roer. Niet slecht natuurlijk. Met vijf titels en één beker heeft hij ook het palmares om te staven dat hij het goed gedaan heeft.