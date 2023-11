Genk-supporter in het ziekenhuis in Firenze: "Voorval heeft niks met voetbal te maken"

Een 21-jarige supporter van KRC Genk belandde woensdagavond in het ziekenhuis. Hij werd in Firenze neergeslagen met een glazen fles.

Een jongeman liep woensdagavond rond in het centrum van Firenze, toen hij plots omsingeld werd door twee onbekende mannen, zo klinkt het in Italiaanse media.

Zijn telefoon werd uit zijn handen getrokken en hij werd neergeslagen met een glazen fles. Het slachtoffer werd naar het Santa Maria Nuova ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een overval en heeft het niets met het voetbal te maken. Dat is ook te horen bij de Genkse overkoepelende supportersvereniging.

“Het klopt dat het om een supporter van KRC Genk gaat die naar Firenze is gekomen om de Europese uitwedstrijd tegen Fiorentina te volgen in de Conference League”, zegt voorzitter Rudy Claessens aan Het Nieuwsblad.

“Maar dit voorval heeft helemaal niets te maken met het feit dat hij een voetbalsupporter is. Hij is jammer genoeg het slachtoffer geworden van een roofoverval op straat. De jongeman heeft wel enkele hechtingen in zijn hoofd, maar is intussen op weg naar het stadion om de wedstrijd bij te wonen.”