Is dit het grootste probleem bij KRC Genk? "Hier gaan we de focus op leggen"

KRC Genk staat momenteel zesde in het klassement. Met 24 punten staat de club op 11 punten van leider Union.

Het lijkt voor Racing Genk vooral moeilijk om een paar wedstrijden na elkaar te winnen. De eerste seizoenshelft was dan ook redelijk wisselvallig. "Je ziet het overal in het klassement", begint Mark McKenzie. "Iedere ploeg is aan het vechten, het is nog vroeg in het seizoen. Elke club wilt een plaats in de top zes."

Donderdagavond speelt Genk een belangrijke wedstrijd tegen Fiorentina in de Conference League. Op zondag wacht de thuiswedstrijd tegen KAA Gent. "Er komen nu een aantal belangrijke wedstrijden aan. Als we dan een paar keer na elkaar kunnen winnen zetten we onszelf voor je het weet op wat afstand van de rest."

Maar er komt verandering in het spel, weet McKenzie nog te vertellen. "We gaan nu de tweede helft van het seizoen beginnen met de focus te leggen op beter worden. We willen ook nieuwe speelstijlen leren om het andere ploegen lastig te maken."