Philippe Clement krijgt Belgische versterking van PSV bij Rangers

Bij het Schotse Glasgow Rangers zijn momenteel drie Belgen actief. Daar komt nu nog een vierde bij.

Het Schotse Glasgow Rangers heeft drie landgenoten in hun gelederen. Philippe Clement als trainer, Cyriel Dessers als aanvaller en Nicolas Raskin als middenvelder. Daar komt nu nog een vierde Belg bij als is het niet bij de A-kern van Rangers.

Nils Koppen

De Schotse club maakte bekend dat Nils Koppen de nieuwe 'Director of Football Recruitment' wordt. Hij zal dus op zoek moeten gaan naar nieuwe jonge talenten om klaar te stomen voor het team van Philippe Clement.

Hij komt over van het Nederlandse PSV waar hij jeugdscout was.

SK Lommel en KRC Genk

Nils Koppen was in het verleden jeugdscout bij SK Lommel en groeide uit tot hoofd opleiding. In 2016 koos hij ervoor om de overstap de maken naar KRC Genk om het hoofd te worden van de jeugdscouting.

Daar plukte het Nederlandse PSV hem weg in de zomer van 2018 als jeugdscout en groeide hij door tot de algemene scoutingscel van de club. Vanaf 2 januari zal hij dus starten als hoofd jeugdscouting bij de Schotse traditieclub Glasgow Rangers.