Tedesco spreekt klare taal over terugkeer van 'veteranen' bij Rode Duivels

De voorbije weken lieten heel wat ex-Rode Duivels weten dat ze een terugkeer bij de nationale ploeg zien zitten. Het is aan bondscoach Domenico Tedesco als hij hen selecteert voor het EK.

Volgend jaar spelen de Rode Duivels op het EK in Duitsland en het zou wel eens kunnen dat er enkele gestopte Rode Duivels weer van de partij zijn.

Zo liet Axel Witsel deze week weten dat hij een terugkeer ziet zitten. “Ik heb die boodschap ook gekregen, ja. Het verheugt me dat we zo iemand achter de hand hebben als het nodig zou blijken”, zegt Tedesco aan Het Nieuwsblad.

Eerder vielen al de namen van Toby Alderweireld en Thomas Meunier en ook Dries Mertens zou een terugkeer helemaal zien zitten.

“Ik hou van types als Dries Mertens. Jongens die altijd de bal willen en er dan iets creatief of onverwacht mee doen. Het was leuk om te horen dat Dries geapprecieerd heeft dat ik na mijn aanstelling naar Istanbul ben gereisd om met hem te praten. Dat is het minste wat ik kon doen voor zo’n speler die zoveel gerealiseerd heeft voor België en nu nog altijd straffe prestaties neerzet bij Galatasaray.”

Of Tedesco hen effectief zal oproepen voor het EK is nog maar een andere vraag. Het wordt uitkijken wat er gebeuren zal. “We zullen wel zien in maart, mei, of juni of we iemand nodig hebben”, spreekt de bondscoach nog.