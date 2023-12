Beiden niet aan de winnende hand: KV Mechelen-trainer Besnik Hasi spreekt 'vriend' Glen De Boeck volledig tegen

Besnik Hasi en Glen De Boeck hebben het voorbije weekend beiden naast de winst gepakt. De ex-ploegmaats komen nog prima overeen, maar kunnen ook van mening verschillen. Vorige week deed De Boeck een opvallende uitspraak.

Ondanks de 0-3 in het onderlinge duel in het Guldensporenstadion zei De Boeck dat de fysieke parameters van Kortrijk beter waren dan die van Mechelen. Hasi had die op dat moment nog niet bekeken. We legden het hem dus een week later opnieuw voor.

Klopte die stelling? "Absoluut niet", steekt Hasi van wal. "Fysiek is Kortrijk absoluut niet beter dan wij. Wij hebben meer meters gemaakt, want zij hadden de bal. Wij hebben een medium blok neergezet en het meer op maturiteit gedaan."

Hasi ziet wedstrijdscenario rol spelen

Bovendien had het wedstrijdscenario ook zijn effect. "Als je snel twee goals maakt, gaat het ook in de hoofden spelen om geen risico's te nemen. Dat begrijp ik wel van mijn spelers. Het is ook positief dat de spelers het fysieke en de mentaliteit aan mekaar koppelen."

En hoe zat het dit weekend met dat aspect? KVM ging de boot in tegen STVV. "Het is makkelijk om het op de mentaliteit te steken, maar die was er wél. De jongens zaten kapot aan het eind van de match, ze hebben alles gegeven. We hebben deze wedstrijd weggegeven in twee fases waarbij we helemaal niet goed staan."

Geen zege voor KVM én KVK

Een spijtige zaak, moet Hasi concluderen. "Onze pressing was niet goed genoeg. En in de tweede helft was het veld niet meer bespeelbaar en was het onmogelijk om nog het spel te maken." En Kortrijk? Dat won ook niet, al zal er daar toch vooral opluchting aanwezig zijn dat doelman Vandenberghe nog de 1-1 maakte in Eupen.