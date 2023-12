Eén ingreep zorgde voor gouden recept bij Club Brugge: "Dat leeft héél erg"

Club Brugge kan opnieuw de nul houden. Nadat het maanden onmogelijk was, hield het tegen Standard al voor de vijfde keer op rij de netten van Simon Mignolet droog.

In de eerst dertien wedstrijden in de Belgische competitie hield Club Brugge maar twee keer de nul, op speeldag twee en drie. Nadien lukte het niet meer. Maar in de laatste drie wedstrijden wél.

Tel daarbij nog twee wedstrijden in de Conference League en Club zit al aan vijf wedstrijden op rij zonder tegendoelpunt. Mechele staat nu links centraal, Spileers rechts. En dat lijkt beter te werken dan omgekeerd.

"Ordonez viel uit tegen Cercle en Brandon nam toen zijn positie links over", aldus Jorne Spileers. "Dat werkte opvallend goed, en daarom zijn we zo blijven staan. De linkervoet van Mechele is ook beter."

De nul houden leeft

“Het is de basis”, zei doelman Mignolet over die clean sheets. "Dat was in het begin van het seizoen niet zo. Maar op deze manier kunnen we nog heel wat punten pakken voor wij de winterstop ingaan."

"Die nul leeft héél erg in onze kleedkamer", zei Spileers nog. "Iedereen is er mee bezig. Na zo'n wedstrijd spreken we eerst over de nul, dan pas over de drie punten. Als je geen goals slikt, heb je sowieso al een punt. Onze aanvallers doen dan de rest.”