Mogen Rode Duivels op het EK dromen van goud? "Dat was voor de Gouden Generatie te veel gevraagd"

België kent ondertussen de tegenstanders op het komende EK in Duitsland. Voor een pak waarnemers en voetbalfans zijn de Rode Duivels één van de outsiders. Ook Marc Degryse verwacht veel van onze landgenoten.

Voor alle duidelijkheid: Marc Degryse had eenzelfde mening voor de loting voor de groepsfase. We moeten er geen tekening bij maken: zelfs met een veredeld B-elftal moeten de Rode Duivels de groepsfase overleven.

"Al blijft de fitheid van Kevin De Bruyne cruciaal", merkt de 63-voudig Rode Duivel op. "Hij zal het verschil maken tussen een goed EK en een héél goed EK voor België. Zonder hem zal er te veel verantwoordelijkheid en druk rusten op de schouders van Romelu Lukaku."

"Ik geloof nog steeds dat het onmogelijk is om het EK te winnen", besluit Degryse. "Maar met een goede De Bruyne is een halve finale wel mogelijk. Om Europees kampioen te worden hebben we vanaf de kwartfinale drie perfecte matchen nodig. Zelfs voor De Gouden Generatie was dat op de top van hun kunnen te veel gevraagd.