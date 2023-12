Winnaar van Golden Boy Award 2023 is géén verrassing, maar... Arthur Vermeeren scoort punten in voetbalwereld met héél mooie ereplaats

De Golden Boy Award is voor... Jude Bellingham. En dat is allerminst een verrassing. Maar er staat ook een Belg in de top twintig.

TuttoSport heeft de laureaat van de Golden Boy Award 2023 bekendgemaakt. Jude Bellingham is de allesbehalve verrassende winnaar. De middenvelder van Real Madrid was de voorbije maanden dan ook waanzinnig. Het podium wordt vervolledigd door Jamal Musiala (Bayern München, nvdr.) en Lamine Yamal (FC Barcelona, nvdr.). Al zijn we er nu al héél zeker van dat laatstgenoemde binnenkort op het hoogste schavotje zal staan. Belgische vertegenwoordiger Extra leuk: met Arthur Vermeeren staat er een Belg in de top twintig. Het goudhaantje van Antwerp FC eindigde uiteindelijk op een achttiende plaats. Het zal de interesse én de marktwaarde van de Rode Duivel enkel in de hoogte laten gaan...