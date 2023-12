Arthur Theate straks te zien aan de zijde van andere Rode Duivel? 'Gesprekken met club komen eraan'

Het tweede seizoen van Arthur Theate bij Rennes is niet gemakkelijk begonnen. De Rode Duivel, een onbetwiste starter aan het begin van het seizoen, stond een aantal wedstrijden aan de kant vanwege spanningen met zijn coach Bruno Génésio.

Nu de Franse coach de club heeft verlaten, staat de voormalige verdediger van Oostende weer in de basis. Theate viel afgelopen weekend echter geblesseerd uit tegen Olympique Marseille en zal een rustperiode moeten inlassen.

Theate heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Na een succesvol eerste seizoen in Oostende, trok hij voor twaalf maanden naar Bologna en kwam vervolgens bij Rennes terecht.

Nu zou Arthur Theate opnieuw in beweging kunnen komen bij een ploeg die vecht om trofeeën te winnen, vooral Europese. Volgens de informatie van journalist Daniele Longo zou AS Roma hem willen overnemen. Dat vertelde hij in de podcast 'La Soffiata'. De Rode Duivels zou dan samen met Lukaku kunnen spelen en onder José Mourinho.

Roma will hold talks with the agent of Rennes' Arthur Theate (23) in the next few days, reports @86_longo.https://t.co/FpPrD5iGJL