Jonkie Standard droomt van aanvoerdersband voor dubbele confrontatie tegen ex-club Anderlecht

Deze week staat er twee keer een Clasico op het programma. De vorige werd beslist door Nathan Ngoy, die met een pegel de spectaculaire terugkeer bezegelde. Sindsdien hebben de Rouches echter niet de progressie gemaakt die verwacht werd.

Dat stoort Ngoy, zeker op verplaatsing is Standard niet dezelfde ploeg. En daar wil hij iets aan doen. "Ik beschouw mezelf als een leider in hart en nieren, iemand die in staat is om de dingen te zeggen zoals ze zijn, ongeacht de teamgenoten om me heen", zegt hij in Le Soir.

"Men spreekt vaak over mijn jonge leeftijd, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een kind ben. Ik ben gewoon een speler zoals de anderen, die moet leren van zowel succes als fouten. Ik droom ervan om op een dag aanvoerder te zijn van Standard, maar dat zal niet gebeuren zonder goede prestaties."

Maar eerst de dubbele confrontatie met ex-club Anderlecht tot een goed einde brengen. "Geen enkele Clasico mag worden genegeerd. De eerste die op ons wacht, biedt een kans op kwalificatie in een competitie die een echt doel is geworden, dus het is duidelijk dat de inzet enorm is. Onze tegenstander heeft kwaliteiten, maar wij hebben de middelen om ze lastig te vallen."