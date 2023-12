Absolute sensatie aan de Belgische kust: profclub is op sterven na dood, maar tikt Genk uit de beker

In de Beker van België was het een topavond in de achtste finales. Met daarbij toch ook wel wat spannende wedstrijden, waarin ook in Oostende heel wat speciale dingen gebeurden.

KV Oostende is zo goed als failliet en degradeerde vorig seizoen naar de tweede klasse van het Belgisch voetbal, bij KRC Genk gaat het gemiddeld genomen heel wat beter - al willen de troepen van Wouter Vrancken eigenlijk ook meer. Maar toch: aan de Belgische kust waren de bezoekers de grote favoriet. Toch hadden ze bij de Kustboys zin in een flinke stunt. En de Limburgers kregen effectief een moeilijke wedstrijd voorgeschoteld in de Oostendse wateren. KV Oostende temt KRC Genk: wat een sensatie Basila kon halfweg de eerste helft de thuisploeg op voorsprong zetten, al werd het via El Hadj even later al meteen 1-1. Genk drukte door, maar kon verlengingen niet meer voorkomen. En in die verlengingen liep het helemaal verkeerd. Robbie D'Haese was de held van de thuisploeg met de 2-1, al moest hij meteen daarna ook noodgedwongen naar de kant. Ook zeven extra minuten brachten geen zoden meer aan de dijk, integendeel. Hartwig tikte in minuut 123 de 3-1 eindstand tegen de touwen. © photonews