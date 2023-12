Entourage van Thibaut Courtois reageert op nieuws dat hij niet naar EK trekt

Radio Marca maakte bekend dat Thibaut Courtois zou passen voor het EK. De entourage van de doelman van Real Madrid reageert op die uitspraken.

Het was een stevig bommetje, dat Radio Marca dropte. Thibaut Courtois zou het EK in Duitsland skippen met de Rode Duivels om verder te werken aan zijn herstel na zijn knieblessure.

Volgens de voetbalbond is hierover nog geen contact geweest met de doelman en de entourage van de doelman van De Koninklijke wil dit nieuws niet bevestigen aan Het Nieuwsblad.

“Die commentator van Radio Marca schiet maar wat in het rond. Hij is berucht omdat hij ooit in een show heeft gezegd dat Alvaro Morata zou getransfereerd worden om wat later in dezelfde show te zeggen dat hij blijft”, klinkt het.

Daarmee spreekt men over de reputatie van de man die het nieuws naar buiten bracht, maar over het mogelijk skippen van het Euro 2024 wordt met geen woord gerept. En zo blijft de controverse over Courtois opnieuw bestaan...