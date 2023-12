Philippe Albert ziet drie voorwaarden voor geslaagd EK met Rode Duivels

De Rode Duivels kennen sinds zaterdag twee van de drie EK-tegenstanders. Er was meteen te horen dat de loting veel mogelijkheden biedt.

Roemenië en Slovakije zijn twee van de drie tegenstanders van de Rode Duivels op Euro 2024 in Duitsland volgend jaar. De derde tegenstander in de groepsfase is de winnaar van een van de drie reeksen play-offs. Voor België zijn dat Israël, IJsland, Bosnië-Herzegovina of Oekraïne.

Een haalbare loting, in principe mogen bondscoach Domenico Tedesco en de Rode Duivels eigenlijk niet met minder tevreden zijn dan de groepswinst.

Al levert die groepswinst wel een zwaar verder verloop van het toernooi op normaal. Dan wachten mogelijks Frankrijk in de kwartfinale en Engeland in de halve finale.

Voor analist Philippe Albert zijn er zeker mogelijkheden om goed te scoren, maar het EK winnen zit er volgens hem niet in. Meer zelfs, er moet zelfs aan drie voorwaarden voldoen worden om een goed EK te spelen.

“Als je ambitieus bent, moet je voor niemand bang zijn”, vertelt hij aan La Tribune. “Er kan van alles gebeuren in het voetbal, maar er zou een wonder nodig zijn om België tot Europees kampioen te kronen. De Bruyne moet 100% zijn en we mogen Lukaku of Doku niet verliezen”, schetst Albert.