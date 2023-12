Spileers spreekt duidelijke taal over verguisde defensie, Thiago en Zinckernagel

Club Brugge lijkt weer het juiste pad gevonden te hebben. Met ook enkele spelers in de hoofdrol die het de voorbije tijd stevig moesten ontgelden.

Club Brugge kende niet de competitiestart die het graag wilde beleven, maar na vijf wedstrijden met een cleansheet lijkt de ploeg eindelijk op de rails te staan.

Ook Jorne Spileers kreeg de voorbije weken de nodige kritiek over zich heen. De hele defensie van Club Brugge moest het ontgelden. “Of ik alles gelezen heb? Ach, als het slecht gaat, zijn ze daar. Dat weten we ondertussen. Maar de kritiek was terecht, hè. En we hebben ons nu goed herpakt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Trainer Ronny Deila voerde een positiewissel uit tussen Spileers en Mechele en die lijkt te renderen. “Ik voel mij meer comfortabel rechts, omdat ik daar op mijn voet sta. En de linkervoet van Brandon is beter dan de mijne.”

Ook kop van jut de voorbije maanden waren Thiago en Zinckernagel, maar tegen Standard waren zij bij de beteren. “Wij zien ze elke dag keihard werken op training. En als het zo doorgaat, zullen jullie nog meer goals zien van hen.”

Daarmee lijkt de crisis bij Club Brugge afgezworen. “Kijk: het was eventjes crisis volgens de buitenwereld. Maar nu zijn we aan een goede reeks bezig. Op deze manier kunnen we alleen maar naar boven kijken.”