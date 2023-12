Sporting Charleroi op een zucht van nieuwe Amerikaanse investeerder

Het heeft een tijd geduurd, maar Mehdi Bayat heeft eindelijk een nieuwe investeerder gevonden voor Sporting Charleroi. Waarschijnlijk zal deze vrijdag officieel worden voorgesteld.

Sporting Charleroi

Sporting Charleroi heeft grootse plannen met de bouw van een nieuw stadion. Mede daarom was Mehdi Bayat al een tijd op zoek naar een nieuwe investeerder. Vorig jaar was het ei zo na rond met de Amerikaan Bill Foley, maar deze gesprekken liepen op niets uit.

Nu is er een nieuwe Amerikaan opgestaan die wil investeren in de Waalse club. Dit weet het Waalse DH Sport.

Catalytik Group

De nieuwe investeerder bij Sporting Charleroi zal David Helmer worden. Hij staat aan het hoofd van de Catalytik Group die begin dit jaar werd opgericht.

Het doel van de investeringsgroep is om in verschillende sectoren voet aan wal te krijgen. Zo investeren ze in biotech, sport en ook vastgoed.

Helmer zal minderheidsaandeelhouder worden bij Sporting Charleroi. Dit was de wens van Mehdi Bayat die graag voor een groot deel de touwtjes in handen wil houden bij de Waalse club.