Van Bommel genoot van "power play" van zijn ploeg maar "klote voor jongens die eraf moeten"

Antwerp-Charleroi was een echte cupmatch met veel spanning en veel doelpunten. En uiteindelijk trok Antwerp, maar vooral Mark Van Bommel, aan het langste eind.

Een ploeg die in de tweede helft een ander gelaat laat zien dan in de eerste, dat hadden we in het verleden nog al gezien. Bij Antwerp in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk bijvoorbeeld. Woensdagavond zagen we al na 40 minuten een ander Antwerp, mede dankzij de driedubbele wissel van Mark Van Bommel bij de 0-2 tussenstand.

Klote

"Het is klote voor de jongens die eraf moesten (Corbanie, Yusuf, Wijndal)", vertelde Mark Van Bommel achteraf in een eerste reactie voor de camera. "Ze waren niet eens zo slecht bezig maar we moesten iets doen om de wedstrijd te doen kantelen."

Power play

"Bij dat ene doelpunt hadden we de wedstrijd al opnieuw in handen terwijl we wel nog achter stonden. In de tweede helft heb ik genoten van onze power play met aanval na aanval", ging Van Bommel verder op de persconferentie.

En dat lukte ook aangezien Antwerp nog voor rust op 1-2 kwam en in de tweede helft nog eens 4x scoorde zonder een goal tegen te krigen. "Dat doelpunt voor de rust was een beetje geluk maar dat dwing je vaak ook zelf af."

Niet inzakken

Na de 2-2 zette Antwerp dus door. "We voelden dat we het moesten afmaken. Vaak zie je dan dat het inzakt na een gelijkmaker of de 3-2 maar we gingen volledig door. Gelukkig krijgen we geen tegendoelpunt meer maar het was een fantastische bekeravond", besloot de Nederlandse trainer.