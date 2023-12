Cercle Brugge-coach Miron Muslic is niet bang en waarschuwt Antwerp

Cercle Brugge neemt het zaterdag op tegen Antwerp. Cercle-coach Miron Muslic is strijdvaardig als altijd.

Cercle Brugge presteert dit seizoen bijzonder goed. Momenteel staat de club zesde in het klassement. Antwerp staat vierde. Zo zouden we zaterdagnamiddag een leuke wedstrijd mogen verwachten.

"We hebben een plan", begint Muslic volgens de clubwebsite. "Defensief zijn zij sterk met onder andere Toby Alderweireld en doelman Jean Butez. Voorin hebben ze dan weer kwaliteiten met Michel-Ange Balikwisha en Vincent Janssen. Wij hebben de wapens om daar iets tegenover te zetten. Maar als we offensief denken moeten we opletten voor hun omschakeling. Daarom moeten we geconcentreerd, georganiseerd en gegroepeerd voetballen."

Hij is niet bang om een waarschuwing naar Antwerp te sturen. "Ik zie mogelijkheden om opnieuw een goede prestatie te neer te zetten. Zoals we dat onlangs deden tegen Gent, wat toch ook een topteam is. We waren toen in staat om de drie punten thuis te houden. Het is een grote taak, maar daar houden wij van."

Enkele namen zullen binnenkort ook terugkeren. "Christiaan Ravych keert normaal na enkele weken terug in de selectie. Hannes Van Der Bruggen verwacht ik terug tegen OH Leuven, Leonardo Da Silva Lopes tegen Kortrijk. Stilaan keren onze vaste basisspelers dus terug. Daar zijn we uiteraard tevreden mee."