Kan Brian Riemer terug rekenen op Thorgan Hazard voor Clasico zondag?

Anderlecht heeft donderdag met 2-0 gewonnen van Standard in de Croky Cup. In de kwartfinale zullen ze op bezoek gaan bij Union SG. Maar eerst komen er nog wat competitieduels aan. Zondag speelt paars-wit opnieuw tegen Standard.

Of Brian Riemer veel zal puzzelen aan zijn basiself blijft maar de vraag. Yari Verschaeren werd donderdag voor het eerst sinds zijn blessure terug in de basis gedropt. Hij kwam in de plaats van de geblesseerde Thorgan Hazard.

Zaterdag zal Anderlecht nog een laatste training doen met oog op het duel van zondag. Er zal dan ook beslist worden of Hazard fit is voor de nieuwe Clasico, dat meldt HLN.

Hazard kampt al bijna een maand lang met een blessure net onder de knie. Als hij niet fit geraakt voor het duel tegen Standard, zal hij waarschijnlijk wel terug zijn voor de wedstrijd tegen Antwerp volgend weekend.