Opnieuw een Rode Duivel bij Barcelona? Catalanen zijn zeer geïnteresseerd en hebben profiel dringend nodig

Barcelona heeft dringend een stevige verdedigende middenvelder nodig. De Catalanen hebben nu hun oog laten vallen op een Rode Duivel: Amadou Onana. Hij staat volgens de Spaanse pers hoog op het lijstje.

Onana is een fan van Barcelona. Het is één van de vier clubs die hij op Instagram volgt, naast de drie waarvoor hij al speelde. Bij Everton heeft hij nog een contract tot 2027, maar hij zit er ook in een situatie waarin hij niet meteen Europees voetbal zal spelen.

De club kreeg immers een straf van 10 punten minder voor het overtreden van de FFP-regels en staat pas 17de. Barcelona is op zoek naar 'een nieuwe Yaya Touré' en ziet dat profiel helemaal in de Rode Duivel. De 22-jarige zou echter een dure optie zijn, want zijn marktwaarde wordt geschat op 50 miljoen en zelfs daarmee zou Everton niet tevreden zijn.

Barcelona is trouwens niet de enige club waar Onana op de radar staat. Ook verschillende topteams uit de Premier League hebben hem op hun lijstje staan. Het zou al heel raar moeten lopen als hij de komende jaren niet bij een grote naam terecht komt.