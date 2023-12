'Super Mario' is helemaal opengebloeid en wordt steeds belangrijker: "Scoren tegen Standard? Pure vreugde!"

Ja, we hebben Théo Leoni en Kyllian Sardella bij Anderlecht. Maar is er iemand meer opengebloeid dan Mario Stroeykens? De 19-jarige middenvelder/aanvaller wordt steeds beslissender voor paars-wit. Nog niet zolang geleden werd er getwijfeld of hij wel goed genoeg was voor de top.

Met de juiste spelers rond zich en op een positie waar hij zich goed voelt, is Stroeykens dit seizoen al een grote meerwaarde gebleken. Nu ook tegen Standard, waar hij met een geweldig afstandsschot de score opende. "Het was speciaal om in deze wedstrijd te scoren. Ik voelde pure vreugde", gaf hij gisterenavond aan.

Voor een jongen die is opgeleid in Neerpede is een match tegen Standard een wedstrijd die ze niet mogen verliezen. "Het is een mooie avond voor iedereen, voor het team en de supporters. Het was een belangrijke wedstrijd voor ons, zowel vanuit een 'historisch' oogpunt als om door te gaan naar de volgende ronde van de Beker."

We waren niet dom

Stroeykens zag Anderlecht slim spelen. "Met volwassenheid en sereniteit. We waren niet dom. Het is de Beker, we weten dat het een wedstrijd is. Het is niet zoals in de Pro League, je moet slim zijn, en dat hebben we goed gedaan. We wilden laten zien dat die vorige nederlaag niet verdiend was. We lieten zien dat we geleerd hebben."

Wordt het zondag dan hetzelfde scenario? "Nee, zondag is een andere wedstrijd. Vanavond hebben we een goede wedstrijd gespeeld, nu moeten we alles resetten en goed herstellen. Het is aan ons om zondag hetzelfde te doen; als het lukt, hebben we een grote kans om hetzelfde resultaat te behalen, om te winnen."