Vijfklapper een eye-opener? Waarom Gheysens in januari maar best de portefeuille opentrekt voor een nieuwe spits op de Bosuil

Antwerp ging bijna van 3 competities op enkele weken tijd naar nog maar 1. Maar de Great Old wist een scheve situatie tegen Charleroi toch nog helemaal om te keren waardoor de 0-2 achterstand werd omgezet in een 5-2 overwinning.

Afwisselen

Hét sleutelmoment van de wedstrijd was de driedubbele wissel die Mark Van Bommel doorvoerde in de 41e minuut. Naast Keita en Coulibaly bracht hij ook Vincent Janssen in. Maar ditmaal niet voor George Ilenikhena.

De 17-jarige Fransman maakte in de Jupiler Pro League 14 invalbeurten in 16 wedstrijden, daarvan kwam hij 10 keer in de plaats van Vincent Janssen. Bij die 4 overige invalbeurten stonden ze nooit 20 minuten samen op het veld.

Complementair

Afgelopen woensdag dus wel en dat voor bijna een uur aan speelminuten. En het loonde want de twee aanvallers leken perfect complementair te zijn aan elkaar. Hoewel Janssen als spits zeer aanwezig is in de 16, haakt hij in de opbouw maar al te graag af. Hij zal ook de eerste zijn om negatieve druk te zetten bij de tegenstander.

© photonews

George Ilenikhena is dan weer de jonge spits die meer in de gaten duikt en de ruimte opzoekt in de rug van de verdediging. Dat leverde hem tegen Charleroi een doelpunt op en de eerste kans van de wedstrijd.

Zo rijst de vraag of Janssen en Ilenikhena niet vaker samen aan de aftrap van een wedstrijd zouden moeten staan? Wellicht niet met een aanvallende opstelling zoals tegen Charleroi maar er valt zeker iets voor te zeggen. Daarvoor zit Mark Van Bommel echter nog met een groot probleem: dan is er geen spits meer beshikbaar op de bank.

Schakelen in januari

Sportief directeur Overmars en voorzitter Paul Gheysens zullen ongetwijfeld ook gezien hebben dat de twee goed samen passen. In januari zou de regerende landskampioen en bekerhouder er dus goed aan doen om nog een extra spits te halen die er niets mee in zit om als doublure te fungeren en zo te groeien (en geen type Michael Frey dus).

© photonews

Tactische wijzigingen

Een 3-5-2 zoals tegen Charleroi zal er niet sel in zitten. Al kan Balikwisha ook perfect wat minder voorwaartse runs maken, wat Van Bommel regelmatig instrueert waardoor er wat meer evenwicht is op de flank. Al lijkt die tactiek toch moeilijk te handhaven.

Antwerp speelt momenteel steevast met een 4-3-3 maar kan dan misschien wel schakelen naar een 4-4-2 of 4-4-1-1. Ekkelenkamp zal dan wel naar de bank moeten verdwijnen terwijl de jonge Rode Duivels Vermeeren en Keita het middenveld moeten runnen. Janssen fungeert dan als hangende spits achter Ilenikhena . Zo kan hij in balverlies als eerste druk zetten maar ook in de opbouw meteen afhaken en de combinaties zoeken.

Of is het toch allemaal net iets te opportunistisch na 50 minuten wervelend voetbal in een kolkende Bosuil?