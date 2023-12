Ex-Rode Duivel blikt terug: "Hij heeft mijn relatie met Miss België verraden"

Wie herinnert zich Emile Mpenza nog? De ex-Rode Duivel kende een grillige carrière, waarbij hij vooral voor extra-sportieve zaken in de kijker stond.

Emile Mpenza voetbalde onder andere bij Hamburg en Manchester City en was ook 57 keer Rode Duivel, maar de meesten herinneren hem voor zijn fratsen naast het veld.

“Vandaag zou dat allemaal minder in the picture staan”, zegt Mpenza aan Het Nieuwsblad. “Toen was ik de enige die opviel, nu zijn de Duivels allemaal sterren.”

Hij blikt terug op het EK 2000. “Ik moest me bijvoorbeeld op onze vrije dag tijdens het EK 2000 op de achterbank van de auto van Geert De Vlieger verstoppen om te ontsnappen aan de pers en zo mijn toenmalige vriendin Joke van de Velde te zien.”

Want iemand had zijn mond voorbij gesproken. “De hotelmanager had mijn relatie met Miss België verraden. Ik ben daar zeker van, maar nu zou dat allemaal niet zo speciaal zijn, hé?”, besluit Mpenza.

Momenteel is hij aan de slag als verkoper van sportvoeding. Een terugkeer in het voetbal zal hij niet snel maken, al proefde hij even van het wereldje bij de jeugd van Antwerp en was hij ook de rechterhand van Enzo Scifo bij Moeskroen.