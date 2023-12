STVV-sterkhouder Abou Koita laat zich uit over zijn toekomst: "Het kan soms snel gaan"

STVV is niet slecht bezig dit seizoen. De Limburgers staan op een achtste plaats en zijn niet ver verwijderd van Play-Off 1. Dit te danken aan het leuke voetbal waar coach Thorsten Fink achter staat.

Een speler die erg mooi in de ploeg past is Aboubakary Koita. De winger is nog steeds maar 25 jaar oud, en mag dus dromen van een mooie toekomst. Of hij met zijn statistieken nog houdbaar is voor STVV blijft de vraag. Koita heeft zelf nog geen concrete plannen, maar geeft de STVV-supporters toch al wat hoop.

"Ik heb geen concrete plannen om de club te verlaten. Ik ga ervan uit dat ik na Nieuwjaar nog voor STVV speel", vertelt Koita bij Het Belang van Limburg. "Al weet je het nooit in het voetbal. Het kan soms snel gaan."

Zijn goede vriend Eric Bocat ziet Koita ook liever niet vertrekken. "Het zou een aderlating betekenen als hij STVV zou verlaten. Voor mij is Abou de beste buitenspeler van de competitie."

Koita speelde al in alle 16 wedstrijden van Sint-Truiden mee dit seizoen. Hij scoorde elf keer en kon één assist geven. Zo heeft hij 131 minuten nodig per doelpunt.