Imke Courtois haalt de naam van Doku bij het succes dat Anderlecht momenteel beleeft

RSC Anderlecht is sterk bezig dit seizoen. De troepen van Brian Riemer staan tweede en zitten nog in de Croky Cup.

Brian Riemer heeft Anderlecht voorlopig gebracht waar het zo graag wil staan. In de Jupiler Pro League en de Croky Cup doet paarswit nog altijd mee voor de prijzen.

Vandaag staat in de competitie een thuisduel tegen Standard op de agenda. Anderlecht blijft voorlopig winnen, het is uitkijken of dat ook nu weer lukt.

“Anderlecht is stabiel geworden”, zegt Imke Courtois erover in De Zondag. Het verschil met de periode van Vincent Kompany in het Lotto Park is groot. De jonge talenten hebben nu de nodige kwaliteit en ervaring naast zich.

“Het zal wel zijn. Wees maar gerust dat de jongeren Stroeykens, Sardella, Debast, … heel veel opsteken van Vertonghen, Rits, Hazard…”, gaat Courtois verder.

De analiste haalt er plots ook Jérémy Doku bij. “Dat merk je toch ook aan Doku, hoe die helemaal explodeert tussen alle toppers van Manchester City?”, besluit Courtois.