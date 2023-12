📷 Alstublieft! 'Man City legt 58 miljoen euro op tafel voor sterkhouder van Club Brugge'

Club Brugge heeft verschillende spelers rondlopen die miljoenen kunnen opbrengen tijdens de volgende winter- of zomermercato.

Volgens de Daily Star heeft Manchester City maar liefst 58 miljoen euro veil voor één van de sterkhouders van Club Brugge. En neen, het is niet Antonio Nusa.

Het gaat om Tajon Buchanan. Voor de prijs van 50 miljoen Britse pond zou de Canadees in januari al richting de Premier League vertrekken.

Pep Guardiola is volgens de Engelse krant wanhopig op zoek naar meer opties op de rechterflank en Buchanan zou een topprioriteit zijn.

De Canadees heeft nog een contract tot 2025 in het Jan Breydelstadion en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 10 miljoen euro. Club Brugge betaalde om en bij de 6 miljoen voor hem.

🚨 Manchester City are interested in Club Brugge winger Tajon Buchanan in January and will have to pay about £50m for the 24-year-old.



(Source: Daily Star) pic.twitter.com/5ppEtyyE0h