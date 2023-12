Is dat niet wat te snel tevreden? "Zo zal het tweede seizoen van Van Bommel geslaagd zijn"

Royal Antwerp FC lijkt de juiste weg gevonden te hebben. Tegen Cercle Brugge speelden de troepen van Van Bommel een sterke partij.

Union SG blijft de te kloppen ploeg in de Jupiler Pro League. Door het puntenverlies van RSC Anderlecht tegen Standard lopen ze opnieuw twee punten verder weg van de eerste achtervolger.

Maar er zijn nog ploegen die een goede week achter de rug hebben. “Ik wil ook lof gooien naar AA Gent en Antwerp, twee ploegen die een uitstekende week achter de rug hebben met eerst een knappe bekerzege en daarna vlotte competitiewinst”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Antwerp maakte volgens de analist de nodige indruk op bezoek bij Cercle Brugge. “De beste Keita is terug, en wat gezegd van de 17-jarige Ilenikhena? Steeds meer kan hij de rol van vervanger van Janssen aan. In de uitwedstrijd op Porto was hij mij al opgevallen.”

En dan maakt Degryse opvallend snel de rekening van Mark van Bommel voor dit seizoen. “Als Antwerp de bekerfinale mocht winnen — en zij zitten in de gunstige tabelhelft — en zo Europees voetbal kunnen afdwingen, dan zal ook het tweede seizoen van Van Bommel geslaagd zijn.”