Het is officieel: We krijgen nog één 'Last Dance' te zien

Dat nieuws bevestigde Inter Miami, de club van Messi. Die zal het op 1 februari opnemen tegen Al Nassr waar Ronaldo speelt. De wedstrijd zal doorgaan in Saudi-Arabië.

Een paar dagen voor de 'Last Dance' zal Inter Miami ook tegen Al-Hilal spelen. Hier lopen onder meer Neymar, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic en Kalidou Koulibaly rond. De kans dat Neymar meespeelt is eerder klein, hij revalideert nog van een blessure die hij tijdens een interland met Brazilië opliep.

Het leek er even op dat we de laatste wedstrijd tussen Ronaldo en Messi gezien hadden. Dat was begin dit jaar toen PSG (toen nog met Messi) tegen Al Nassr speelde. De Franse club won met 5-4.

