Xavi verrast en pakt uit met plots flinke wijzigingen aan wedstrijdselectie voor Champions League-duel met Antwerp

Antwerp ontvangt woensdagavond Barcelona voor de laatste wedstrijd in de Champions League-groepsfase. Xavi voerde daags voor de wedstrijd plots wat flinke wijzigingen door aan zijn wedstrijdselectie.

FC Barcelona is al zeker van zijn kwalificatie voor de knock-out fase. Voor de laatste wedstrijd tegen Antwerp liet Xavi weten dat Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan, Ronald Araujo en Frenkie De Jong thuis zouden blijven.

Tot Barça dinsdag plots besloot om die eerste drie toch op het vliegtuig te zetten. De Jong zal nog steeds rust krijgen, hij zou ziek zijn.

Het is niet geweten waarom het drietal zich plots bij de selectie moet voegen. Als ze zouden spelen in België, zal het zeker geen cadeau zijn voor Antwerp, dat toch graag eens punten pakt in de CL.