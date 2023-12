🎥 Jonge talenten maken veel indruk bij Manchester City dat 18 op 18 pakt

Manchester City speelde woensdag zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. City was al geplaatst en dus gunde Pep Guardiola wat jonge spelers minuten in de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.

Twee grote talenten die bij Manchester City rondlopen zijn Micah Hamilton en Oscar Bobb. Beide spelers mochten van de succescoach starten. Van die keuze zal Pep geen spijt hebben. 19 minuten had Hamilton nodig om de score te openen met een mooi doelpunt. Bobb kon de 0-2 tegen de touwen trappen op het uur na een geweldige solo. Rode Ster Belgrado kwam terug tot op 1-2. Uiteindelijk volgde de 1-3 vanop de stip. Kalvin Phillips verzilverde een penalty. In de 91e minuut maakte de thuisploeg er nog 2-3 van. Zo pakt City 18 op 18 op het kampioenenbal. Ook RB Leipzig speelde zijn laatste wedstrijd van de groepsfase tegen Young Boys Bern in groep G. De Duitse club won met 2-1 na doelpunten van Sesko en Forsberg. 👶 Remember the names 🔵⚪



