Blessure van Jérémy Doku dan toch erger dan verwacht?

Jérémy Doku moest begin december geblesseerd het veld verlaten in de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Tottenham. Er werd gezegd dat zijn blessure niet al te ernstig was, maar dat wordt nu in vraag gesteld.

Toen Doku na 52 minuten spelen het veld verliet in de wedstrijd tegen Tottenham, werd er meteen gevreesd voor een flinke blessure. Pep Guardiola wou nadien ook niet veel kwijt over de toestand van de Rode Duivel. Afgelopen week kwam in de media dat de blessure van Doku goed meeviel. Hij kreeg rust voor de wedstrijd tegen Aston Villa. Uiteindelijk speelde de winger ook niet mee tegen Luton Town. Nu meldt Het Nieuwsblad dat Doku opnieuw niet zal spelen in het Champions League-duel van City tegen Rode Ster Belgrado. Volgens de krant willen de Citizens ook niets kwijt over de toestand van hun goudhaantje. Is de blessure van Doku dan toch ernstiger dan verwacht?





