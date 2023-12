Onze visie: Anderlecht heeft Leoni nodig op het middenveld, zeker in topmatchen

Anderlecht heeft dit seizoen al zeven keer tegen topclubs gespeeld en verloor er daar nog maar twee van. Wel speelden ze ook vier keer gelijk en wonnen ze er nog maar één. En daar wringt het schoentje momenteel.

Het was vorig seizoen ook een probleem: in de topmatchen ging het Anderlecht niet echt voor de wind. Tegen ploegen die hoge druk komen zetten, heeft Anderlecht nog steeds geen oplossing gevonden. Maar zoals we gisteren al schreven: is het niet omdat er niemand voor de verdediging staat die kan opbouwen?

Dan kom je al snel uit bij de keuze tussen Mats Rits en Théo Leoni. De ene is een goeie verdedigende middenvelder die ballen afpakt en snel weer inlevert. De andere is een aanspeelpunt voor de verdedigers die ook een man kan voorbij gaan.

Concurrentie heeft dat wel

En dat is wat Anderlecht in topmatchen nodig heeft. Kijk naar Union, waar Lazare en Puertas de bal heel diep komen ophalen. Of Gent, waar De Sart en Kums voor de opbouw zorgen voor de defensie. Bij Antwerp hebben ze Vermeeren en Keita.

Allemaal jongens die ook een actie in huis hebben of heel snel verticaal kunnen spelen. Bij Anderlecht staan met Rits en Delaney heel nuttige jongens, maar ook twee man die niet direct snel wegdraaien van hun man. Eén van de twee lijkt voldoende. En Delaney is dan weer dat 'klootzakje' dat elke ploeg nodig heeft.

Nog drie kansen voor Nieuwjaar

Het komt er dus op neer of Brian Riemer het aandurft om het eens te proberen. Met Antwerp, Genk en Cercle staan er nog drie topwedstrijden voor Nieuwjaar op het programma. Tijd om eens met zeges te pronken in zulke matchen.

Met 28 op 30 tegen 'de kleintjes' doe je het wel goed in de reguliere competitie, maar in de play-offs zal het anders moeten.