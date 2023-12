Glunderende kapitein Alderweireld: "Jammer dat de Champions League nu stopt"

Zonder de schicht van Toby Alderweireld in minuut 93:33 op het veld van Racing Genk vorig seizoen, had Antwerp wellicht geen Champions League gespeeld. De Antwerpse kapitein was dan ook heel tevreden dat zijn ploeg niet puntenloos moest afdruipen.

"Er zijn al enkele Belgische ploegen geweest in het verleden die met 0 punten zijn geëindigd in de Champions League en dat wilden we vermijden", vertelt Toby Alderweireld achteraf aan de verzamelde pers.

Al was de opgave met de komst van Barcelona wel loodzwaar. "Toch was er echt geloof in de groep om punten te pakken, zeker thuis", verzekert hij.

"Hadden meer kunnen scoren"

Antwerp moest op vlak van kansen en schoten op doel zeker niet onderdoen voor de regerende Spaanse kampioen. "Het is eigenlijk zonde dat we twee doelpunten tegen krijgen. Zeker die eerste want die valt na een corner voor ons. Als we het beter hadden utigespeeld, hadden we meer kunnen scoren."

Het was voor Antwerp in de Champions League vaker een verhaal van net niet. Uiteindelijk vallen de puzzelstukjes dan toch in elkaar op de laatste speeldag. "Jammer dat het nu stopt", glundert Alderweireld.

"Het mocht een keertje meezitten. Het is een normaal leerproces van een jonge groep op dit niveau. Nu hebben we na die gelijkmaker wel de knop kunnen omdraaien. En hoewel we in de laatste 20 minuten veel hebben moeten verdedigen, was het een legendarische avond", besluit hij.