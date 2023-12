KRC Genk-coach Wouter Vrancken legt uit waarom Yira Sor plots de voorkeur krijgt

KRC Genk kon afgelopen weekend winnen van KAS Eupen. Een deugddoende overwinning was het na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen KV Oostende. Yira Sor mocht opnieuw in de spits starten.

Net als tegen KAA Gent, mocht Sor in de spits beginnen. Dit pakte opnieuw goed uit. In de twee wedstrijden kon hij drie keer scoren. De kans is groot dat de Nigeriaan donderdag opnieuw zal starten tegen Cukaricki.

"Het lag niet voor de hand om Sor, die van nature een buitenspeler is, diep in de aanval de voorkeur te geven op twee typische centrumspitsen", begon Wouter Vrancken volgens Het Belang van Limburg. "Maar ik wilde meer animo en animatie in de spits."

De spits is enorm snel en kan veel verdedigers zo in de problemen brengen. "Met zijn snelheid zorgt Sor niet alleen voor diepgang, hij doet verdedigers ook twijfelen. Hij speelt meer naar zijn kwaliteiten dan in het begin van het seizoen. En drie goals in twee wedstrijden zorgen natuurlijk voor vertrouwen."

Misschien zorgen de goede prestaties van Sor voor meer druk bij Tolu en Zeqiri, die zichzelf nu moeten bewijzen. "Maar dat wil niet zeggen dat de andere twee zijn afgeschreven", gaat Vrancken verder. "Integendeel, we hebben daarover gepraat en het is duidelijk dat Zeqiri, die nog moet groeien, de vrijheid in zijn spel moet terugvinden. Hij zet stappen, net als Tolu. Ik was blij met diens cleane goal in Eupen, die zeker voor vertrouwen zal zorgen."