Mbappé bijzonder kwaad over beslissing coach Enrique, die achteraf moet sussen: "Dat is waar het om draait"

PSG speelde 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Dat was wel niet genoeg voor groepswinst en de beslissing van coach Luis Enrique op het einde van de match was duidelijk niet naar de zin van sterspeler Kylian Mbappé.

Enrique fluisterde in de 85ste minuut rechtsachter Achraf Hakimi wat in en die deed onmiddellijk gebaar naar zijn ploegmaats om te temporiseren. Daar was Mbappé het duidelijk niet mee eens en hij maakte dat ook kenbaar met heel wat gebaren. Achteraf vertrok hij als een donderwolk uit het Signal Iduna Park.

De aanvaller wou nog voor de 1-2 gaan en daarmee groepswinst binnenhalen. Dat zou ook een makkelijkere loting voor de achtste finales betekend hebben. Luis Enrique moest het achteraf komen uitleggen aan de pers.

"Zijn frustratie? Het is normaal dat spelers gefrustreerd zijn. We hadden vijf grote kansen om te scoren. Het was gewoon dom geweest als we na de 85ste minuut nog een goal hadden geïncasseerd. Als een speler gefrustreerd is, dan is het aan mij om dat te managen. Ik moet spanningen managen, dat is mijn rol", reageerde de Spanjaard.

Enrique gaf ook aan waarom hij de 1-1 wil verdedigen. "We kwamen er in de 85ste minuut achter dat Milan aan het winnen was bij Newcastle en dat we aan een gelijkspel genoeg hadden voor kwalificatie. Dat is waar het uiteindelijk om draaide. Ik vroeg om meer controle en minder risico nemen. Met tweede worden in zo'n groep ben ik ook blij."