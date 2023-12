Waarom de Europese uitschakeling van Royal Antwerp FC een goede zaak is

Met een 3-2-overwinning neemt Antwerp dit seizoen afscheid van het Europese toneel. Een ramp hoeft dat echter niet te zijn.

Op de valreep pakte The Great Old in de poulefase van de Champions League nog een overwinning en wat voor een. FC Barcelona werd zonder punten huiswaarts gestuurd.

Antwerp eindigde vierde in de poule, waardoor het na Nieuwjaar ook niet in het vangnet van de Europa League terechtkomt. Al is het maar de vraag of dat zo’n ramp is.

Evalueren en debriefen na de uitschakeling is nu de eerste zaak. “De deelname aan de Champions League is ontzettend belangrijk geweest. De afgelopen maanden hoorden we vaak: ‘Kon Antwerp niet beter in de Europa League aantreden? Dan had het toch veel meer punten gepakt?’”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Dat hoeft voor hem helemaal niet en daar heeft hij zijn redenen voor. “Daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Voor de supporters waren de reizen naar Barcelona, Porto en Hamburg een onvergetelijke ervaring. Daarbovenop zal Antwerp na de winterstop de vruchten plukken van deze zes duels op een niveau dat het Belgische ruim overstijgt.”