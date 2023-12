Franky Van der Elst is lyrisch over speler Jupiler Pro League die Liverpool kapotspeelde

Cameron Puertas maakte ook tegen Liverpool FC weer bijzonder veel indruk. En dat hebben ook de analisten meer dan gezien. Ook op hen maakte hij namelijk indruk.

Cameron Puertas was - net als Amoura overigens - omnipresent tegen Barcelona. Hij liep alle gaten dicht, hij was sterk in de duels én heeft een vista die we nog niet vaak hebben gezien op de Belgische velden. En ook de analisten vallen in katzwijm.

Een mooie investering volgens Franky Van der Elst

Vijf goals en vijftien assists in 26 wedstrijden, maar volgens Transfermarkt is hij nog steeds 'maar' vier miljoen euro waard. "Maar de volgende keer dat er een update komt is daar weer twee miljoen of zo bij", beseft Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

"Ze hebben hem gekocht voor anderhalf miljoen euro? Dat is een mooie investering", weet The Fox. De komende maanden zal de prijs alleen maar worden opgedreven. En dan is de vraag: gaat Union SG hem zomaar lossen? Deze winter wordt er - normaal gezien, tenzij een absoluut monsterbod komt - niet aan een transfer gedacht.