STVV-smaakmaker Abou Koita zit met lastig probleem: "Ik snap het niet"

Abou Koita is bezig aan een zeer sterk seizoen. De winger maakte in 17 wedstrijden al 11 doelpunten en is daardoor net geen topschutter. Enkel Kévin Denkey van Cercle Brugge doet beter met 12 goals.

Maar Koita had er aan al een hoop meer kunnen maken. Alleen zit hij de laatste tijd met een lastig probleem. De paal staat namelijk keer op keer in de weg. "Ja ik snap het niet", reageert Koita. "Tegen Antwerp, tegen KAA Gent, nu twee keer. Pech hé."

Als hij tegen OH Leuven een doelpunt maakte stond hij naast Denkey aan de leiding in de lijst van topschutters. Dit weekend krijgt de winger een nieuwe kans om dat te doen tegen RWDM, al speelt dat niet in zijn hoofd.

"Nee daar ben ik niet mee bezig. Hij is een spits, ik niet. We spelen op verschillende posities dus als ik kan scoren is dat alleen maar een pluspunt. Ik ben er dus niet mee bezig, maar als je kan scoren is dat natuurlijk wel mooi."