Beerschot bekomen van ref Pirard? Hervé Matthys doet zijn verhaal

Afgelopen weekend beleefde Beerschot een wel heel bijzonder duel tegen Deinze. Met tientallen kaarten, maar ook een tweede nederlaag op rij.

Quentin Pirard maakte er een stevig potje van in het duel tussen Beerschot en Deinze. Voor Hervé Matthys is het allemaal nog niet helemaal verteerd.

“Het was een bewogen match met veel frustratie. Ik heb nog nooit een scheidsrechter gehad die een wedstrijd zo slecht aanvoelde”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Gelukkig moest ik nadien geen interviews geven, anders had ik in volle emotie allicht verkeerde dingen gezegd.”

“Het is niet de eerste keer dat we problemen kenden met Pirard, ik denk aan de verplaatsing naar Seraing, waar hij ook bedenkelijke beslissingen nam. Ik zal het zo zeggen: hij is een scheidsrechter die ons niet ligt. Maar nu ligt onze focus op de volgende match, want we kunnen er niets meer aan veranderen.”

Halverwege de competitie gaat Beerschot mee aan de leiding en dat is toch wel een kleine verrassing. “In de zomer zochten veel jongens andere oorden op en we kregen alleen transfervrije spelers in de plaats. Gelukkig bleken dat uiteindelijk goede spelers te zijn. De sfeer in de kleedkamer zit goed, dat vertaalt zich op het veld.”