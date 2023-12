CEO schermt met vertrek uit de hoofdstad: "We worden aan het lijntje gehouden"

Union SG speelt na Nieuwjaar in de Conference League. En dat zal het ook niet in het eigen stadion kunnen doen. De situatie wordt zo stilaan precair, want ook volgend seizoen zou er wel eens Europees kunnen gespeeld worden.

Net als vorig seizoen speelt Union SG haar Europese wedstrijden in het Lotto Park van Anderlecht. Het Joseph Marienstadion is te verouderd om de UEFA-richtlijnen te halen. En dus willen ze bij Union SG zo snel mogelijk een nieuw stadion hebben.

Maar een en ander loopt niet zoals het hoort. Of zoals ze bij willen Union willen. "De mensen van Liverpool vonden ons stadion ook charmant, maar het is jammer dat we daar niet konden spelen. Het loopt heel moeilijk rondom ons stadion."

Union gaat stadion zelf financieren

"Union gaat het stadion zelf financieren, we zijn aan het wachten op een tegenvoorstel in verband met de gronden. We vragen geen geld, maar gewoon een eerlijke prijs. De gemeente talmt, en dat is heel erg jammer. Het gaat maar niet vooruit, we worden aan het lijntje gehouden en zoiets bouw je niet op een jaar", aldus Philippe Bormans bij Sporza.

"De gemeente Vorst en bij uitbreiding Brussel moeten laten weten of ze een toekomst willen voor Union in Brussel. Maar het duurt enorm lang. Union heeft een stadion nodig, maar we hebben een vragende partij nodig. We willen in Brussel blijven, maar we willen echt een antwoord en dat zijn we echt wel beu."