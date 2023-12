Analisten halen snoeihard uit naar Kompany na nieuw verlies: "Stom, het is echt stom"

Met 8 punten uit 17 wedstrijden bengelt Burnley onderaan het klassement, samen met Sheffield United. Tegen Everton (2-0) gingen Vincent Kompany en de zijnen weeral onderuit. En de analisten beginnen zware kritiek te uiten op de speelstijl van Kompany.

Kompany liet het bij Anderlecht al horen: hij zal leven en sterven met zijn ideeën en niet veranderen. Maar de speelstijl van Burnley lijkt niet te matchen met de spelers die hij er ter beschikking heeft.

"Als hij de spelers had, het equivalent van de top zes in de competitie, dan zou hij misschien weg kunnen komen met het spelen op de manier die hij wil," zei Andy Gray, analist bij beIN Sports.

"Ik denk dat het bijna naïef is. Ik dacht niet dat ik dat woord met Kompany zou gebruiken, want hij heeft lang genoeg in deze competitie gespeeld. Het is naïef om te denken dat je kunt komen en precies kunt doen wat je in het Championship deed met inferieure spelers dan degenen waartegen je elke week speelt."

Analist Richard Keys was nog harder: "Ik ben meer gefrustreerd dan jij, dus ik geef je een ander woord: Stom. Het is echt stom."