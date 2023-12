Antwerp-spelers hekelen gedrag Anderlecht: "En dan zijn ze verwonderd" - Schmeichel reageert met duidelijke woorden

Bij Antwerp waren ze niet blij met hoe Anderlecht speelde in de tweede helft. Niet dat ze zware overtredingen maakten, maar ze waren gefrustreerd door het vele tijdrekken.

Jelle Bataille verwoordde het gevoel in de spelersgroep. "Kijk, het was wat frustratie ja. Ze grepen elke gelegenheid aan om voor dood neer te vallen en te doen alsof ze een slag in hun gezicht gekregen hadden", aldus de man die op de linksachter moest invallen na de blessure van Owen Wijndal.

Bataille zag ook Schmeichel heel wat tijd rekken. "Ja, en dan zijn ze verwonderd dat onze fans met dingen beginnen gooien. Maar goed, misschien hadden we wel hetzelfde gedaan in hun plaats, want ze stonden echt onder druk en probeerden ons ritme te breken."

Kasper Schmeichel had er een simpel antwoord op: "Ik moest constant mijn doelgebied opruimen, want er lagen lege flesjes in. Ik kan die toch niet laten liggen. Zolang ze bleven werpen, moest ik ze weg doen."

Al was het vooral een aangename wedstrijd om naar te kijken. “Voor de neutrale toeschouwer was het genieten door de felle wedstrijd. Beide teams wilden niet verliezen. Wij zeker niet op de Bosuil. Jammer dat het niet gelukt is", zei Vincent Janssen nog.