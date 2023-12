Nóg een extra Europese topclub in tribune voor Arthur Vermeeren, Marc Overmars zet de puntjes op de i

Arthur Vermeeren staat al een hele tijd op de radar van Barcelona, de voorbije weken kwamen steeds meer teams zich mengen in de strijd. En ook voor de wedstrijd tegen RSC Anderlecht kwam daar weer een team bij.

Arthur Vermeeren is ondertussen Rode Duivel en speelde de voorbije maanden heel wat prima wedstrijden. Tegen Anderlecht viel hij wat minder op, dat zullen de vele scouts in het stadion ook wel gezien hebben. En of het er veel waren!

Barcelona, Tottenham, Arsenal, Manchester City, ... Ze azen allemaal al langer dan vandaag op de speler. En volgens diverse bronnen zat ook Juventus Turijn zondag in de tribune om Arthur Vermeeren aan het werk te zien.

Overmars reageert op de vele geïnteresseerden

Slotsom: de topclubs willen Vermeeren. En dus lijkt een wintertransfer haast onafwendbaar. Bij het bestuur hopen ze al dat ze de middenvelder nog een halfjaar of jaar kunnen lenen als ze hem deze winter zouden verkopen.

Marc Overmars heeft bij DAZN nu de puntjes op de i gezet: "Het is reclame voor het Belgisch voetbal. We moeten hem dit seizoen bij Antwerp houden." De deur lijkt meteen dicht voor een eventuele wintertransfer.